Оккупанты "приговорили" пленного украинского правозащитника к 13 годам колонии

Террористическая организация ЛНР "приговорила" украинского правозащитника Максима Буткевича, который воевал в рядах ВСУ и попал в плен, к 13 годам "колонии". Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на Следком РФ.

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Террористы обвинили Буткевича в "жестоком обращении с гражданским населением", "применении запрещенных методов" и "покушении на убийство двух лиц".

СПРАВКА. Максим Буткевич — координатор и соучредитель проекта "Без кордонів", помогающего мигрантам. В марте 2022 года он вступил в ВСУ. 24 июня российские пропагандисты сообщили о взятии его в плен в районе захваченных пунктов Золотое и Горное (Луганская область).

7 марта в Украину из плена страны-агрессора вернулись 130 военных.

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Вадим Ребрина

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