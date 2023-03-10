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Оккупанты "приговорили" пленного украинского правозащитника к 13 годам колонии

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 12:39
Оккупанты
Максим Буткевич (скриншот с видео)

Террористическая организация ЛНР "приговорила" украинского правозащитника Максима Буткевича, который воевал в рядах ВСУ и попал в плен, к 13 годам "колонии". Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на Следком РФ.

Террористы обвинили Буткевича в "жестоком обращении с гражданским населением", "применении запрещенных методов" и "покушении на убийство двух лиц".

СПРАВКА. Максим Буткевич — координатор и соучредитель проекта "Без кордонів", помогающего мигрантам. В марте 2022 года он вступил в ВСУ. 24 июня российские пропагандисты сообщили о взятии его в плен в районе захваченных пунктов Золотое и Горное (Луганская область).
  • 7 марта в Украину из плена страны-агрессора вернулись 130 военных.

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Вадим Ребрина
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Максим Буткевич плен
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