Из российского плена вернули украинского правозащитника Максима Буткевича – ZMINA

В марте 2023 года террористическая организация ЛНР "осудила" Буткевича, воевавшего в рядах ВСУ и попавшего в плен, к 13 годам "колонии"

Максим Буткевич (Фото: Facebook)

18 октября из российского плена освободили правозащитника, журналиста и активиста Максима Буткевича, являющегося соучредителем Центра прав человека ZMINA. Эту информацию изданию ZMINA подтвердил его отец Александр Буткевич.

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Александр сообщил, что ему позвонили из Координационного штаба и проинформировали, что Максим был освобожден в рамках обмена военнопленными и сейчас находится на территории Украины.

В марте 2023 года террористическая организация ЛНР "осудила" Буткевича, воевавшего в рядах ВСУ и попавшего в плен, к 13 годам "колонии".

СПРАВКА Максим Буткевич – координатор и соучредитель проекта "Без границ", который помогает мигрантам. В марте 2022 года он вступил в ВСУ. 24 июня российские пропагандисты сообщили о взятии его в плен в районе захваченных пунктов Золотое и Горное (Луганская область). Максим Буткевич – координатор и соучредитель проекта "Без границ", который помогает мигрантам. В марте 2022 года он вступил в ВСУ. 24 июня российские пропагандисты сообщили о взятии его в плен в районе захваченных пунктов Золотое и Горное (Луганская область).

13 сентября, сутки назад, состоялся предварительный обмен пленными. Тогда удалось вернуть 49 человек – военных и гражданских. Среди освобожденных было и 15 "азовцев".

К первоочередным категориям украинцев, которых Украина стремится вернуть в рамках обмена, относятся и те, кто находится в плену с 2014 года, в том числе гражданские.