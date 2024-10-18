З російського полону повернули українського правозахисника Максима Буткевича — ZMINA

У березні 2023 року терористична організація ЛНР "засудила" Буткевича, який воював у лавах ВСУ і потрапив у полон, до 13 років "колонії"

Максим Буткевич (Фото: Facebook)

18 жовтня з російського полону звільнили правозахисника, журналіста та активіста Максима Буткевича, який є співзасновником Центру прав людини ZMINA. Цю інформацію виданню ZMINA підтвердив його батько Олександр Буткевич.

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Олександр повідомив, що йому зателефонували з Координаційного штабу і поінформували, що Максим був звільнений у рамках обміну військовополоненими і зараз перебуває на території України.

У березні 2023 року терористична організація ЛНР "засудила" Буткевича, який воював у лавах ВСУ і потрапив у полон, до 13 років "колонії".

ДОВІДКА Максим Буткевич – координатор та співзасновник проєкту "Без кордонів", що допомагає мігрантам. У березні 2022 року він вступив до ЗСУ. 24 червня російські пропагандисти повідомили про взяття його в полон у районі захоплених пунктів Золоте та Гірське (Луганська область). Максим Буткевич – координатор та співзасновник проєкту "Без кордонів", що допомагає мігрантам. У березні 2022 року він вступив до ЗСУ. 24 червня російські пропагандисти повідомили про взяття його в полон у районі захоплених пунктів Золоте та Гірське (Луганська область).

13 вересня, добу тому, відбувся попередній обмін полоненими. Тоді вдалося повернути 49 людей — військових та цивільних. Серед звільнених було й 15 "азовців".

До першочергових категорій українців, яких Україна прагне повернути в межах обміну, належать і ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема цивільні.