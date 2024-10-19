Україна під час обміну повернула з російського полону 34 бійці "Азову"

В російському полоні залишаються близько 900 військовослужбовців бригади, зазначив Денис Прокопенко

Обмін полоненими (Фото: Telegram-канал Зеленського)

До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовці 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Про це повідомив командир бригади Денис Прокопенко (Редіс).

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У ніч проти 19 жовтня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців.

"У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12 бригади "Азов" сил та підіймають бойовий дух. До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців "Азову"", – написав Прокопенко.

За його словами, ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні два з половиною роки.

"Я вітаю вас на рідній землі та дякую вам за вашу стійкість та вірність Батьківщині. Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами", – зазначив командир "Азову".

Він подякував президенту Володимиру Зеленському, представникам Міністерства внутрішніх справ, Головного управління розвідки, Служби безпеки України й Асоціації родин захисників Азовсталі за роботу над поверненням полонених військових додому.

Прокопенко додав, що в російському полоні залишаються близько 900 бійців бригади.

"Наше спільне завдання – повернути кожного", – резюмував Редіс.

13 вересня відбувся обмін полоненими. Тоді вдалося повернути 49 людей – військових та цивільних. Серед звільнених було й 15 "азовців".

14 вересня Україна повернула з російського полону 103 людини, зокрема, 23 "азовця".