Украина во время обмена вернула из российского плена 34 бойца "Азова"

В российском плену остаются около 900 военнослужащих бригады, отметил Денис Прокопенко

Обмен пленными (Фото: Telegram-канал Зеленского)

В Украину из российского плена вернулись еще 34 военнослужащих 12 бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил командир бригады Денис Прокопенко (Редис).

В ночь на 19 октября стало известно, что Украина вернула из российского плена 95 военнослужащих.

"Во времена тяжелых боев такие новости придают личному составу 12 бригады "Азов" сил и поднимают боевой дух. В Украину из российского плена вернулись еще 34 военнослужащих "Азова"", — написал Прокопенко.

По его словам, эти воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли с территории "Азовстали" и провели в плену два с половиной года.

"Я поздравляю вас на родной земле и благодарю вас за вашу стойкость и верность Родине. Личный состав бригады с нетерпением ждал каждого из вас и делал все возможное, чтобы пополнить обменный фонд пленными россиянами", — отметил командир "Азова".

Он поблагодарил президента Владимира Зеленского, представителей Министерства внутренних дел, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Ассоциации семей защитников Азовстали за работу над возвращением пленных военных домой.

Прокопенко добавил, что в российском плену остаются около 900 бойцов бригады.

"Наша общая задача – вернуть каждого", — резюмировал Редис.

13 сентября состоялся обмен пленными. Тогда удалось вернуть 49 человек – военных и гражданских. Среди освобожденных было и 15 "азовцев".

14 сентября Украина вернула из российского плена 103 человека, в том числе 23 "азовца".