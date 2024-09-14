Украина вернула еще 103 военных из российского плена. Среди них 23 "азовца" – фото
Украина вернула из российского 103 военных, это второй обмен через два дня. Об этом 14 сентября сообщил президент Владимир Зеленский .
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"Наши дома. Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена", – написал он.
По словам Зеленского, 14 сентября домой вернули 82 рядовых и сержантов, 21 офицера. Среди обмененных – воины ВСУ, Национальной гвардии, пограничники и полицейские.
Это военные, защищавшие Киевскую и Донецкую области, Мариуполь и "Азовсталь", а также Луганскую, Запорожскую и Харьковскую области.
Руководитель патронатной службы бригады "Азов" Елена Толкачева сообщила, что сегодня в Украине вернулись 23 "азовца".
- 13 сентября, сутки назад, состоялся предыдущий обмен пленными. Тогда удалось вернуть 49 человек – военных и гражданских. Среди уволенных было и 15 "азовцев".
- К первоочередным категориям украинцев, которых Украина стремится вернуть в рамках обмена, относятся и те, кто находится в плену с 2014 года, в том числе гражданские.