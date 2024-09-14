Украина вернула еще 103 военных из российского плена. Среди них 23 "азовца" – фото

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Украина вернула из российского 103 военных, это второй обмен через два дня. Об этом 14 сентября сообщил президент Владимир Зеленский .

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"Наши дома. Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена", – написал он.

По словам Зеленского, 14 сентября домой вернули 82 рядовых и сержантов, 21 офицера. Среди обмененных – воины ВСУ, Национальной гвардии, пограничники и полицейские.

Это военные, защищавшие Киевскую и Донецкую области, Мариуполь и "Азовсталь", а также Луганскую, Запорожскую и Харьковскую области.

Руководитель патронатной службы бригады "Азов" Елена Толкачева сообщила, что сегодня в Украине вернулись 23 "азовца".

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram