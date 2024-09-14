Україна повернула ще 103 військових з російського полону. Серед них 23 "азовці" – фото
Україна повернула з російського полону 103 військових, це другий обмін за два дні. Про це 14 вересня повідомив президент Володимир Зеленський.
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"Наші – вдома. Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону", – написав він.
За словами Зеленського, 14 вересня додому повернули 82 рядових та сержантів, 21 офіцера. Серед обміняних – воїни ЗСУ, Національної гвардії, прикордонники та поліціянти.
Це військові, які захищали Київщину, Донеччину, Маріуполь та Азовсталь, Луганщину, Запоріжжя, Харківщину.
Керівниця патронатної служби бригади "Азов" Олена Толкачова повідомила, що сьогодні в Україну повернулися 23 "азовці".
- 13 вересня, добу тому, відбувся попередній обмін полоненими. Тоді вдалося повернути 49 людей — військових та цивільних. Серед звільнених було й 15 "азовців".
- До першочергових категорій українців, яких Україна прагне повернути в межах обміну, належать і ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема цивільні.