Україна повернула ще 103 військових з російського полону. Серед них 23 "азовці" – фото

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Україна повернула з російського полону 103 військових, це другий обмін за два дні. Про це 14 вересня повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Наші – вдома. Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону", – написав він.

За словами Зеленського, 14 вересня додому повернули 82 рядових та сержантів, 21 офіцера. Серед обміняних – воїни ЗСУ, Національної гвардії, прикордонники та поліціянти.

Це військові, які захищали Київщину, Донеччину, Маріуполь та Азовсталь, Луганщину, Запоріжжя, Харківщину.

Керівниця патронатної служби бригади "Азов" Олена Толкачова повідомила, що сьогодні в Україну повернулися 23 "азовці".

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фото: Володимир Зеленський/Telegram