Украина вернула из российского плена 189 человек, в частности "азовцев" – фото
В понедельник, 30 декабря, в результате обмена Украина вернула из российского плена 189 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, среди освобожденных – защитники "Азовстали" и Мариуполя, Чернобыльской атомной электростанции, острова Змеиный по разным направлениям фронта.
"Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе азовцы, пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил", — написал Зеленский.
Также удалось освободить двух гражданских людей, захваченных оккупантами в Мариуполе.
Зеленский поблагодарил команду, а также партнеров, в том числе ОАЭ, за помощь в обмене.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что это 59-й обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Всего за это время удалось освободить из российского плена уже 3956 человек.
Новость дополняется…
- 19 октября 2024 года Украина вернула из российского плена 95 человек, в том числе 34 бойца "Азова".
- Тогда удалось освободить правозащитника, журналиста и активиста Максима Буткевича, являющегося соучредителем Центра прав человека ZMINA.