Комбриг "Азова" Прокопенко: Более 900 бойцов бригады два года остаются в российском плену
Командир бригады Национальной гвардии "Азов" подполковник Денис "Редис" Прокопенко во вторую годовщину выхода бойцов с территории завода "Азовсталь" напомнил, что в плену оккупантов до сих пор более 900 военнослужащих 12 бригады специального назначения.
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"Оборона Мариуполя спасла Украину. Ценой этого спасения стали жизни наших бойцов, погибших в городских боях и в результате теракта в Оленевке, и свобода сотен наших побратимов, уже два года находящихся в российском плену", — написал Прокопенко.
Он отметил, что более 900 военнослужащих 12 бригады специального назначения "Азов", которые своими отважными действиями спасли Украину, находятся в плену оккупантов.
"Их имена не забыты. Сегодня каждый наш бой, каждый выстрел и каждый шаг имеет одну цель – вернуть пленных азовцев домой. И пока этого не произойдет, мы не остановимся и не прекратим борьбу. Мы вернем всех. И освободим каждого", – отметил "Редис".
Командир "Азова" также показал редкую фотографию, сделанную во время переговоров на нейтральной территории между предприятием "Коммунальщик" и металлургическим заводом "Азовсталь" в Мариуполе. Фото было сделано в мае 2022 года.
- 3 января состоялся 49-й с начала большой войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен, он прошел впервые с августа 2023 года. Из плена удалось освободить в том числе защитников Азовстали, но азовцев среди них не было.
- РФ пыталась дезинформировать, что якобы в Украину вернулись не 230 пленных, а 173 – мол, за каждого освобожденного летом командира с Азовстали нужно было отдать 15 россиян. В Украине опровергли очередной российский фейк.
- 5 января Буданов заявил, что Россия "играет" на теме пленных бойцов "Азова", понимая, что это болезненный вопрос для украинцев, и надеясь на дестабилизацию в Украине.
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