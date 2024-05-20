Комбриг "Азова" Прокопенко: Более 900 бойцов бригады два года остаются в российском плену

Денис Прокопенко отметил, что "Азов" не прекратит борьбу, пока не освободит всех пленных бойцов

Денис Прокопенко (Фото: пресс-служба "Азова")

Командир бригады Национальной гвардии "Азов" подполковник Денис "Редис" Прокопенко во вторую годовщину выхода бойцов с территории завода "Азовсталь" напомнил, что в плену оккупантов до сих пор более 900 военнослужащих 12 бригады специального назначения.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Оборона Мариуполя спасла Украину. Ценой этого спасения стали жизни наших бойцов, погибших в городских боях и в результате теракта в Оленевке, и свобода сотен наших побратимов, уже два года находящихся в российском плену", — написал Прокопенко.

Он отметил, что более 900 военнослужащих 12 бригады специального назначения "Азов", которые своими отважными действиями спасли Украину, находятся в плену оккупантов.

"Их имена не забыты. Сегодня каждый наш бой, каждый выстрел и каждый шаг имеет одну цель – вернуть пленных азовцев домой. И пока этого не произойдет, мы не остановимся и не прекратим борьбу. Мы вернем всех. И освободим каждого", – отметил "Редис".

Командир "Азова" также показал редкую фотографию, сделанную во время переговоров на нейтральной территории между предприятием "Коммунальщик" и металлургическим заводом "Азовсталь" в Мариуполе. Фото было сделано в мае 2022 года.

Facebook-аккаунт Дениса Прокопенко

3 января состоялся 49-й с начала большой войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен, он прошел впервые с августа 2023 года. Из плена удалось освободить в том числе защитников Азовстали, но азовцев среди них не было.

РФ пыталась дезинформировать, что якобы в Украину вернулись не 230 пленных, а 173 – мол, за каждого освобожденного летом командира с Азовстали нужно было отдать 15 россиян. В Украине опровергли очередной российский фейк.

5 января Буданов заявил, что Россия "играет" на теме пленных бойцов "Азова", понимая, что это болезненный вопрос для украинцев, и надеясь на дестабилизацию в Украине.

Читайте также: Зеленский заявил, что обмен пленными "всех на всех" можно провести до завершения войны