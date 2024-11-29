"Чтобы расшатать общество". В Украине ответили на слова РФ о "готовности" к обмену пленных

"Мы готовы к обменам каждый день. Но, к сожалению, официальные запросы со стороны Украины Россия игнорирует", – заявил представитель Коордштаба

Петр Яценко (Скриншот с видео)

Российские заявления о якобы готовности к обменам военнопленными просто "громкие слова" от пропагандистов, и при этом дальше заявлений дело не идет. Об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в комментарии Суспильному.

К тому же он отметил, что Коордштаб уже более полутора лет ждет ответа от РФ относительно инициативы о создании смешанных медицинских комиссий, чтобы возвращать из плена тяжелобольных и тяжелораненых.

Яценко акцентировал, что от россиян "до сих пор нет никакой реакции", а также у украинской стороны готовы предложения для оккупантов по безусловному возвращению гражданских украинцев.

"Мы готовы к обменам каждый день. Но, к сожалению, официальные запросы со стороны Украины Россия игнорирует. Поэтому заявления РФ о готовности к обменам – это не что иное, как попытка расшатать общество и информационные вбросы российских пропагандистов", – рассказал чиновник.

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Он отметил, что в украинских лагерях для военнопленных немало солдат российской армии с ранениями и ампутациями, которые записывают обращения к своей власти и ждут возвращения домой, но оккупанты не хотят их забирать.

Поэтому, добавил он, подобные заявления со стороны РФ "на этом фоне выглядят цинично".

Накануне спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что страна-агрессор якобы готова провести обмен пленными в формате 630 на 630 и начать подготовку последующих обменов.