Россияне создали систему пыток украинских пленных – ГУР

Андрей Юсов (Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными)

В России действует система пыток для украинских пленных, за это отвечают отдельные люди, которых специально учат этому. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов на форуме "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

"За это [пытки] отвечают отдельные люди. Так готовят отдельных "специалистов" – виды пыток описаны, и по ним учатся. Это то, что не может себе представить какой-либо представитель западной цивилизованной страны", – отметил Юсов.

Он отметил, что согласно исследованию экспертов ООН, более 95% освобожденных из российского плена военнослужащих подвергались пыткам или пострадали от последствий других нарушений Международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

В то же время представитель ГУР отметил, что в большинстве таких случаев речь шла не о применении силы для получения информации, а это были умышленные пытки: "Чтобы сломить сопротивление человека, сломить личность, унизить достоинство и заставить отказаться от всего, что ценно для этого человека. Или сломать того, кто рядом с ним".

Также Юсов сообщил, что структуры, ответственные за мониторинг соблюдения и защиты Женевских конвенций и гуманитарного права, фактически не работают.

В частности, речь идет о Международном комитете Красного Креста. С одной стороны, РФ фактически лишает организацию возможности работать, когда не допускает к местам содержания пленных и не привлекает к подготовке и обмену, а с другой – и сама позиция МККК "во многих случаях должна быть значительно более проактивной", отметил представитель разведки.

"И там, где зафиксированы абсолютно вопиющие примеры нарушения Женевских конвенций со стороны РФ, об этом должна говорить не Украина как жертва, а те структуры, которые отвечают за контроль соблюдения и выполнения Женевских конвенций, чего во многих случаях нет", – подчеркнул он.

Также Юсов сообщил, что за время полномасштабного вторжения произошло уже 58 обменов – и почти 4000 военнопленных и похищенных гражданских украинцев удалось вернуть из плена.

2 ноября стало известно, что в Украине появился центр реинтеграции освобожденных из российского плена военных – первое подобное заведение в стране.

22 ноября Офис генпрокурора сообщил, что количество расстрелов украинских военнопленных российскими захватчиками увеличивается с каждым месяцем.