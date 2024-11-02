В Украине появился первый центр реинтеграции освобожденных из российского плена военных
В Украине появился центр реинтеграции освобожденных из российского плена военных – первое подобное заведение в стране. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны, ссылаясь на заявление главы ведомства Рустема Умерова.
"Медучреждение работает в центральном регионе и уже оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь нашим героям по возвращении из плена. Соответствующий статус заведение получило приказом министерства обороны", – заявил министр.
Как пояснил Умеров, центр реинтеграции – это комплекс, где в одном месте можно получить разные услуги: медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь. Здесь также помогают с реинтеграционными мероприятиями, оформлением справок и восстановлением документов.
Сейчас центр рассчитан на 100 человек, но при необходимости его можно расширить до 200 и более мест, добавив реабилитационные кровати. Уже пришли первые предложения и пожелания от военных и медицинского персонала, которые будут учтены министерством обороны.
"Это новый этап в нашей работе, и мы совершенствуем его каждый день в сотрудничестве с Офисом Президента, правительством и профильными ведомствами", – подытожил Умеров.
- К первоочередным категориям украинцев, которых Украина стремится вернуть в рамках обмена, относятся и те, кто находится в плену с 2014 года, в том числе гражданские.
- 19 октября состоялся очередной обмен пленными, во время которого Украине удалось вернуть домой 95 человек.