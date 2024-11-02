В Украине появился первый центр реинтеграции освобожденных из российского плена военных

Центр реинтеграции – это комплекс, где в одном месте можно получить различные услуги: медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

В Украине появился центр реинтеграции освобожденных из российского плена военных – первое подобное заведение в стране. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны, ссылаясь на заявление главы ведомства Рустема Умерова.

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"Медучреждение работает в центральном регионе и уже оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь нашим героям по возвращении из плена. Соответствующий статус заведение получило приказом министерства обороны", – заявил министр.

Как пояснил Умеров, центр реинтеграции – это комплекс, где в одном месте можно получить разные услуги: медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь. Здесь также помогают с реинтеграционными мероприятиями, оформлением справок и восстановлением документов.

Сейчас центр рассчитан на 100 человек, но при необходимости его можно расширить до 200 и более мест, добавив реабилитационные кровати. Уже пришли первые предложения и пожелания от военных и медицинского персонала, которые будут учтены министерством обороны.

"Это новый этап в нашей работе, и мы совершенствуем его каждый день в сотрудничестве с Офисом Президента, правительством и профильными ведомствами", – подытожил Умеров.

К первоочередным категориям украинцев, которых Украина стремится вернуть в рамках обмена, относятся и те, кто находится в плену с 2014 года, в том числе гражданские.

19 октября состоялся очередной обмен пленными, во время которого Украине удалось вернуть домой 95 человек.