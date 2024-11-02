В Україні з'явився перший центр реінтеграції звільнених з російського полону військових

Центр реінтеграції – це комплекс, де в одному місці можна отримати різні послуги: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

В Україні з'явився центр реінтеграції звільнених з російського полону військових – перший подібний заклад у країні. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони, посилаючись на заяву очільника відомства Рустема Умєрова.

"Медзаклад працює в центральному регіоні і вже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу нашим героям після повернення з полону. Відповідний статус заклад отримав наказом Міністерства оборони", – заявив міністр.

Як пояснив Умєров, центр реінтеграції – це комплекс, де в одному місці можна отримати різні послуги: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу. Тут також допомагають з реінтеграційними заходами, оформленням довідок і відновленням документів.

Зараз центр розрахований на 100 осіб, але за потреби його можна розширити до 200 місць та більше, додавши реабілітаційні ліжка. Вже надійшли перші пропозиції та побажання від військових і медичного персоналу, які будуть враховані Міністерством оборони.

"Це новий етап у нашій роботі, і ми вдосконалюємо його щодня у співпраці з Офісом президента, урядом та профільними відомствами", – підсумував Умєров.

До першочергових категорій українців, яких Україна прагне повернути в межах обміну, належать і ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема цивільні.

19 жовтня відбувся черговий обмін полоненими, під час якого Україні вдалося повернути додому 95 людей.