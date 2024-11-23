Росіяни створили систему катувань українських полонених – ГУР

Андрій Юсов (Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими)

У Росії діє система катувань для українських полонених, за це відповідають окремі люди, яких спеціально навчають цього. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов на форумі "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни".

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"За це [катування] відповідають окремі люди. Так готують окремих "спеціалістів" ― види тортур описані, і по них вчаться. Це те, що не може собі уявити будь-який представник західної цивілізованої країни", – зазначив Юсов.

Він зауважив, що згідно з дослідженням експертів ООН, понад 95% звільнених з російського полону військовослужбовців піддавалися тортурам або постраждали від наслідків інших порушень Міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

Водночас представник ГУР зауважив, що у більшості таких випадків йшлося не про застосування сили для отримання інформації, а натомість це були навмисні катування: "Щоб зламати опір людини, зламати особистість, принизити гідність та змусити відмовитись від всього, що цінне для цієї людини. Або зламати того, хто поруч із ним".

Також Юсов повідомив, що структури, відповідальні за моніторинг дотримання і захист Женевських конвенцій і гуманітарного права, фактично не працюють.

Зокрема, йдеться про Міжнародний комітет Червоного Хреста. З одного боку РФ фактично позбавляє організацію можливості працювати, коли не допускає до місць утримання полонених та не залучає до підготовки й обміну, а з іншого – і сама позиція МКЧХ "в багатьох випадках мала б бути значно більш проактивною", зауважив представник розвідки.

"І там, де зафіксовано абсолютно кричущі приклади порушення Женевських конвенцій з боку рф, про це має говорити не Україна як жертва, а ті структури, які відповідають за контроль дотримання й виконання Женевських конвенцій, чого в багатьох випадках немає", – наголосив він.

Також Юсов повідомив, що за час повномасштабного вторгнення відбулося вже 58 обмінів – і майже 4000 військовополонених та викрадених цивільних українців вдалося повернути з полону.

2 листопада стало відомо, що в Україні з'явився центр реінтеграції звільнених з російського полону військових – перший подібний заклад у країні.

22 листопада Офіс генпрокурора повідомив, що кількість розстрілів українських військовополонених російськими загарбниками збільшується з кожним місяцем.