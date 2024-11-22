ОГП: Количество расстрелов украинских пленных оккупантами увеличивается с каждым месяцем

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

Число расстрелов украинских военнопленных российскими захватчиками увеличивается с каждым месяцем. Об этом в эфире Суспильного сообщил заместитель начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Тарас Семкив.

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Он заявил, что в октябре-ноябре 2024 года зарегистрировано 13 уголовных производств по фактам казни 54 украинских военнопленных. Это треть от всех производств, начатых в текущем году по таким фактам.

Семкив отметил, что в общей сложности расследуется 53 уголовных производства по фактам казни 177 украинских защитников. Подавляющее большинство из них зарегистрировано в этом году – 37 уголовных производств по фактам расстрела 109 человек.

"Очевидно, что есть увеличение количества таких случаев. Это происходит на всех участках фронта. Мы понимаем, какие подразделения к этому причастны", — подчеркнул Семкив.

Он также уточнил, что уже есть четыре уголовных производства по фактам расстрелов украинских военнослужащих на территории Курской области.

"По нашим данным, не менее 20 человек были расстреляны. Однако это преступление является латентным. У нас пока нет всех данных о расстреле наших военнослужащих. Очевидно, что их общее количество может быть больше", – сказал представитель прокуратуры.

4 октября 2024 года ОГП начал расследование расстрела 16 военнопленных под Покровском. В США заявили, что не могут подтвердить информацию, потому что им не хватает доказательств.

6 октября появилась информация о том, что враг расстрелял троих украинских воинов у поселка Нью-Йорк.

20 ноября стало известно, что оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных под Покровском. Проверяю данные об убийстве оккупантами еще троих раненых украинских военных на этом же направлении.