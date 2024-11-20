Оккупанты казнили двух пленных под Покровском, проверяются данные об убийстве еще троих
Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Российские захватчики расстреляли двух украинских военнопленных в Донецкой области. Правоохранители проверяют данные об убийстве оккупантами еще троих раненых украинских военных. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По факту казни двух военнопленных на Покровском направлении начато досудебное расследование.

По версии следствия, 10 ноября во время штурма укреплений Вооруженных Сил Украины у села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов.

После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.

Также проверяется информация об убийстве оккупантами еще троих раненых защитников на этой позиции.

В ОГП напомнили, что такие действия квалифицируются как тяжкое международное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций.

Оккупанты казнили двух пленных под Покровском, проверяются данные об убийстве еще троих
Фото: ОГП
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