Прокуратура: В Украине расследуют казнь россиянами 124 украинских военнопленных
Украинские правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам казни российскими оккупантами 124 военнопленных на поле боя. Об этом сообщил глава управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Денис Лысенко.
По его словам, стремительный рост количества случаев казни украинских военнослужащих во время сдачи в плен начался в конце 2023 года и достиг беспрецедентных масштабов в 2024-м. Больше всего случаев зафиксировано в Донецкой области - 17 случаев (убиты 62 украинских военнопленных). На втором и третьем местах Запорожская и Харьковская области соответственно.
5 ноября в Донецкой области были зарегистрированы очередные два факта убийства украинских военнопленных во время сдачи в плен. Эти события произошли 23 октября в восточной части города Селидово, тогда были убиты трое военнопленных, и 1 ноября вблизи поселка Вишневое Селидовской территориальной общины, когда оккупанты расстреляли еще троих военнопленных.
Лысенко добавил, что у правоохранителей есть предварительная информация о непосредственных исполнителях этих преступлений. Речь идет о подразделениях, штурмовавших позиции Сил обороны на этом направлении.
"Мы сейчас занимаемся анализом всех этих случаев, поиском паттернов, закономерностей. И сейчас уже строим дела в отношении представителей высшего командования Вооруженных сил РФ, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к организации таких преступлений или к непринятию мер по их пресечению и наказанию виновных", – подчеркнул Лысенко.
Он также отметил, что правоохранители рассматривают все эти случаи комплексно, и участие того или иного подразделения анализируется в каждом конкретном случае. Но, по словам представителя ОГП, это не снимает ответственность с командиров.
- 4 октября ОГП начал расследование расстрела 16 военнопленных под Покровском. В США заявили, что не могут подтвердить информацию, потому что им не хватает доказательств.
- 6 октября появилась информация о том, что враг расстрелял троих украинских воинов у поселка Нью-Йорк.
- 13 октября ОГП начал уголовное производство по вероятному расстрелу девяти украинских военнопленных в Курской области.