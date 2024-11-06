Прокуратура: В Украине расследуют казнь россиянами 124 украинских военнопленных

Российский захватчик (Фото: ресурс окупантов)

Украинские правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам казни российскими оккупантами 124 военнопленных на поле боя. Об этом сообщил глава управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Денис Лысенко.

По его словам, стремительный рост количества случаев казни украинских военнослужащих во время сдачи в плен начался в конце 2023 года и достиг беспрецедентных масштабов в 2024-м. Больше всего случаев зафиксировано в Донецкой области - 17 случаев (убиты 62 украинских военнопленных). На втором и третьем местах Запорожская и Харьковская области соответственно.

5 ноября в Донецкой области были зарегистрированы очередные два факта убийства украинских военнопленных во время сдачи в плен. Эти события произошли 23 октября в восточной части города Селидово, тогда были убиты трое военнопленных, и 1 ноября вблизи поселка Вишневое Селидовской территориальной общины, когда оккупанты расстреляли еще троих военнопленных.

Лысенко добавил, что у правоохранителей есть предварительная информация о непосредственных исполнителях этих преступлений. Речь идет о подразделениях, штурмовавших позиции Сил обороны на этом направлении.

"Мы сейчас занимаемся анализом всех этих случаев, поиском паттернов, закономерностей. И сейчас уже строим дела в отношении представителей высшего командования Вооруженных сил РФ, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к организации таких преступлений или к непринятию мер по их пресечению и наказанию виновных", – подчеркнул Лысенко.

Он также отметил, что правоохранители рассматривают все эти случаи комплексно, и участие того или иного подразделения анализируется в каждом конкретном случае. Но, по словам представителя ОГП, это не снимает ответственность с командиров.