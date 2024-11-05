ОГП: Росіяни розстріляли шістьох військових ЗСУ на Покровському напрямку

Російські солдати (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військових. Сталося це на Покровському напрямку, повідомили в Офісі генпрокурора.

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Перший інцидент стався 23 жовтня під час наступу ворога на Селидове. Росіяни захопили в полон трьох українських бійців, яких згодом розстріляли. Полонені були беззбройними.

1 листопада окупанти штурмували укріплення Збройних Сил України також на Покровському напрямку. В цей момент вони розстріляли з автоматів ще трьох військовополонених.

В ОГП зазначили, що дії росіян порушують Женевську конвенцію та є міжнародним злочином. Правоохоронці розпочали розслідування воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених.

На розстріл вже відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив, що вже повідомив про це у Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організацію Об'єднаних Націй.

"Росіяни вкотре демонструють свою нікчемність і жалюгідність, вчиняючи такі злочини... Це мають зафіксувати міжнародні організації", – написав він.