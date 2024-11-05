ОГП: Росіяни розстріляли шістьох військових ЗСУ на Покровському напрямку
Російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військових. Сталося це на Покровському напрямку, повідомили в Офісі генпрокурора.
Перший інцидент стався 23 жовтня під час наступу ворога на Селидове. Росіяни захопили в полон трьох українських бійців, яких згодом розстріляли. Полонені були беззбройними.
1 листопада окупанти штурмували укріплення Збройних Сил України також на Покровському напрямку. В цей момент вони розстріляли з автоматів ще трьох військовополонених.
В ОГП зазначили, що дії росіян порушують Женевську конвенцію та є міжнародним злочином. Правоохоронці розпочали розслідування воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених.
На розстріл вже відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив, що вже повідомив про це у Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організацію Об'єднаних Націй.
"Росіяни вкотре демонструють свою нікчемність і жалюгідність, вчиняючи такі злочини... Це мають зафіксувати міжнародні організації", – написав він.
- 4 жовтня Офіс генпрокурора розпочав розслідування розстрілу 16 військовополонених під Покровськом. В США 3 жовтня заявили, що не можуть підтвердити інформацію, бо їм бракує доказів.
- 6 жовтня з'явилася інформація про те, що ворог розстріляв трьох українських воїнів біля Нью-Йорка на Донеччині.
- Російські окупанти за наказом командування стратили чотирьох військовополонених бійців ЗСУ на території Агрегатного заводу у Вовчанську влітку 2024 року – можливий підозрюваний зараз перебуває в українському полоні, повідомив керівник Харківської облпрокуратури.
- 13 жовтня з'явилася інформація про те, що у Курській області ворог міг розстріляти дев'ять військових ЗСУ.