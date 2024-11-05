ОГП: Россияне расстреляли шестерых военных ВСУ на Покровском направлении

Прокуратура начала расследование расстрела, а омбудсмен сообщил МККК и ООН

Российские солдаты (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты расстреляли шестерых пленных украинских военных. Произошло это на Покровском направлении, сообщили в Офисе генпрокурора.

Первый инцидент произошел 23 октября во время наступления врага на Селидово. Россияне захватили в плен трех украинских бойцов, которых впоследствии расстреляли. Пленные были безоружными.

1 ноября оккупанты штурмовали укрепление Вооруженных Сил Украины также на Покровском направлении. В этот момент они расстреляли из автоматов еще троих военнопленных.

В ОГП отметили, что действия россиян нарушают Женевскую конвенцию и являются международным преступлением. Правоохранители начали расследование военных преступлений, повлекших гибель военнопленных.

На расстрел уже отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он заявил, что уже уведомил Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединенных Наций.

"Россияне в очередной раз демонстрируют свою ничтожность и гнусность, совершая такие преступления... Это должны зафиксировать международные организации", – написал он.