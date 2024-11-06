ЗСУ взяли в полон окупанта, який був свідком обезголовлення українських військовополонених – фото
Сили оборони взяли у полон військовослужбовця 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Збройних сил Росії, який був свідком вбивства українських військовополонених і посмертного відтинання їм голів. Про це повідомили Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.
Військові розповіли, що окупанта взяли в полон на території Курської області бійці 47 окремої механізованої бригади ЗСУ.
Військовополонений зізнався, що у жовтні 2022 року, відбуваючи покарання в одній з російських колоній, він погодився підписати контракт з терористами Групи Вагнера. У складі підрозділів брав спочатку участь у штурмових діях позицій Сил оборони у Соледарі та Бахмуті Донецької области. У червні 2023 року брав участь у "поході" на Москву, яку тоді організував ватажок терористичної Групи Вагнера Євген Пригожин.
У червні цього року, за словами військовополоненого, він підписав новий контракт і вступив на службу до 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії. У серпні, коли бригаду перекинули в Курську область, брав безпосередню участь у бойових діях як помічник гранатометника.
Наприкінці вересня в районі населеного пункту Глушкове став свідком вбивства двох українських військовополонених. За словами росіянина, наказ про страту і подальше відтинання від тіл голів віддав командир підрозділу. Військовополонений назвав його ім’я, а також імена бійців – безпосередніх виконавців цього воєнного злочину.
За даними розвідки, 155 окрема бригада морської піхоти зазнала в Курській області дуже суттєвих втрат, через що особовий склад частини часто залишає бойові позиції й відмовляється від виконання наказів.
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