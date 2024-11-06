ЗСУ взяли в полон окупанта, який був свідком обезголовлення українських військовополонених – фото

Наказ про страту і подальше відтинання від тіл голів віддав командир підрозділу, заявив російський військовополонений

Окупант (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Сили оборони взяли у полон військовослужбовця 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Збройних сил Росії, який був свідком вбивства українських військовополонених і посмертного відтинання їм голів. Про це повідомили Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.

Військові розповіли, що окупанта взяли в полон на території Курської області бійці 47 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Військовополонений зізнався, що у жовтні 2022 року, відбуваючи покарання в одній з російських колоній, він погодився підписати контракт з терористами Групи Вагнера. У складі підрозділів брав спочатку участь у штурмових діях позицій Сил оборони у Соледарі та Бахмуті Донецької области. У червні 2023 року брав участь у "поході" на Москву, яку тоді організував ватажок терористичної Групи Вагнера Євген Пригожин.

У червні цього року, за словами військовополоненого, він підписав новий контракт і вступив на службу до 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії. У серпні, коли бригаду перекинули в Курську область, брав безпосередню участь у бойових діях як помічник гранатометника.

Наприкінці вересня в районі населеного пункту Глушкове став свідком вбивства двох українських військовополонених. За словами росіянина, наказ про страту і подальше відтинання від тіл голів віддав командир підрозділу. Військовополонений назвав його ім’я, а також імена бійців – безпосередніх виконавців цього воєнного злочину.

За даними розвідки, 155 окрема бригада морської піхоти зазнала в Курській області дуже суттєвих втрат, через що особовий склад частини часто залишає бойові позиції й відмовляється від виконання наказів.

Фото: ДШВ ЗСУ

18 червня тодішній генпрокурор Костін написав, що на Донецькому напрямку російські окупанти обезголовили українського військового. Наступного дня прокуратура встановила ім'я вбитого захисника та дані потенційних командирів загарбників.

17 серпня правоохоронці розпочали розслідування за фактом опублікованого у мережі відео з обезголовленим, ймовірно, українським військовим у Бєлгородській області.

13 жовтня ОГП розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼятьох українських військовополонених у Курській області.