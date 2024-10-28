Бійці 47 ОМБр на американських танках Abrams виконують завдання на Курщині – відео

Бійці 47 ОМБр опублікували відео з Курського напрямку, на якому продемонстрували взаємодію танка Abrams та БМП Bradley

Танки Abrams (Фото: ЕРА)

Бійці 47 окремої механізованої бригади підтвердили, що вони виконують завдання у Курській області.

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"47 окрема механізована бригада виконує бойові завдання на Курщині! Це абсолютно новий досвід для бійців, сповнений викликів. Чи міг би хтось уявити ще пів року тому, що американська техніка буде на території ворога?" – йдеться у дописі військових у Facebook.

Бійці 47 ОМБр опублікували відео з Курського напрямку, на якому продемонстрували взаємодію танка Abrams та БМП Bradley.

"Екіпажі викосили ворожу посадку, знищивши за допомогою протитанкової ракети TOW укриття окупантів і забезпечивши потужну вогневу підтримку нашій піхоті", – додали у пресслужбі.