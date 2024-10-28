Бойцы 47 ОМБр на американских танках Abrams выполняют задания в Курской области – видео
Бойцы 47 отдельной механизированной бригады подтвердили, что они выполняют задачи в Курской области.
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"47 отдельная механизированная бригада выполняет боевые задания в Курской области! Это совершенно новый опыт для бойцов, полный вызовов. Мог бы кто-нибудь представить еще полгода назад, что американская техника будет на территории врага?" – говорится в сообщении военных в Facebook.
Бойцы 47 ОМБр опубликовали видео с Курского направления, на котором продемонстрировали взаимодействие танка Abrams и БМП Bradley.
"Экипажи выкосили вражескую посадку, уничтожив с помощью противотанковой ракеты TOW укрытие оккупантов и обеспечив мощную огневую поддержку нашей пехоте", – добавили в пресс-службе.
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