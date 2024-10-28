Бойцы 47 ОМБр на американских танках Abrams выполняют задания в Курской области – видео

Бойцы 47 ОМБр опубликовали видео с Курского направления, на котором продемонстрировали взаимодействие танка Abrams и БМП Bradley

Танки Abrams (Фото: ЕРА)

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады подтвердили, что они выполняют задачи в Курской области.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"47 отдельная механизированная бригада выполняет боевые задания в Курской области! Это совершенно новый опыт для бойцов, полный вызовов. Мог бы кто-нибудь представить еще полгода назад, что американская техника будет на территории врага?" – говорится в сообщении военных в Facebook.

Бойцы 47 ОМБр опубликовали видео с Курского направления, на котором продемонстрировали взаимодействие танка Abrams и БМП Bradley.

"Экипажи выкосили вражескую посадку, уничтожив с помощью противотанковой ракеты TOW укрытие оккупантов и обеспечив мощную огневую поддержку нашей пехоте", – добавили в пресс-службе.