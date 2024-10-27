ВСУ разбили оккупантов из 155 бригады и "Ахмата", которые пошли на штурм под Курском

Двух оккупантов удалось взять в плен, отметили в ДШВ

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Российские войска пытались штурмовать украинские позиции в Курской области, хвастаясь этим на видео, однако военнослужащие Вооруженных Сил Украины разбили их. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ и опубликовали соответствующее видео.

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Наемники из 155-й бригады морской пехоты Вооруженных Сил России и так называемого спецподразделения "Ахмат" готовились захватить украинские позиции, снимая это на видео. Однако военнослужащие 95 Отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили оккупантов.

"Среди россиян нашлось двое умных, которые свою жизнь ценят больше своего диктатора. Да, они сдались в плен и остались живы. Им сразу оказали медицинскую помощь", – говорится в сообщении.