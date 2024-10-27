ЗСУ розбили окупантів зі 155 бригади й "Ахмату", які пішли на штурм в Курській області – відео
Російські війська намагалися штурмувати українські позиції у Курській області, вихваляючись цим на відео, однак військовослужбовці Збройних Сил України розбили їх. Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ й опублікували відповідне відео.
Найманці зі 155 бригади морської піхоти Збройних сил Росії та так званого спецпідрозділу "Ахмат" готувалися захопити українські позиції, знімаючи це на відео. Однак військовослужбовці 95 Окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищили окупантів.
"Серед росіян знайшлося двоє розумних, які своє життя цінують більше за свого диктатора. Так, вони здалися в полон і лишилися живими. Їм одразу надали медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.
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