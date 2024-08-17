Прокуратура розпочала розслідування страти, ймовірно, бійця ЗСУ у Бєлгородській області

Фото: Ресурс пропагандистів РФ

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом опублікованого у мережі відео з обезголовленим, ймовірно, українським військовим у Бєлгородській області. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"В межах розслідування правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на перевірку цієї інформації та пов’язаних з нею обставин", – йдеться у повідомленні.

16 серпня ресурси російської воєнної пропаганди поширили ролик з, як стверджується, українським військовим, голова якого була насаджена на кіл. Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся щодо цього до міжнародних організацій.

Аналітики проєкту Deep State тоді повідомили, що українського військового нібито стратили окупанти зі 155 окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ. Вони стверджують, що місцем злочину є контрольно-пропускний пункт Колотилівка у Бєлгородській області.

18 червня Костін написав, що на Донецькому напрямку російські окупанти обезголовили українського військового. Наступного дня прокуратура встановила ім'я убитого захисника та дані потенційних командирів загарбників.

19 червня ГУР встановило причетних до страти чотирьох українських військовополонених у травні біля села Роботине Запорізької області.

3 серпня у мережі з'явилося фото, ймовірно, з тілом українського полоненого з відрізаною головою та кінцівками. Лубінець звернувся щодо цього до МКЧХ та ООН.

Читайте також: Росіяни стратили 61 українського військовополоненого, є один вирок – генпрокурор