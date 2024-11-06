Прокуратура: В Україні розслідують страту росіянами 124 українських військовополонених

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Українські правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами страти російськими окупантами 124 військовополонених на полі бою. Про це повідомив очільник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Денис Лисенко.

За його словами, стрімке зростання кількості випадків страти українських військовослужбовців під час здачі в полон почався у кінці 2023 року і досяг безпрецедентних масштабів у 2024-му. Найбільше випадків зафіксовано в Донецькій області – 17 випадків (вбито 62 українських військовополонених). На другому та третьому місцях Запорізька та Харківська області відповідно.

5 листопада в Донецькій області було зареєстровано чергові два факти вбивства українських військовополонених під час здачі в полон. Ці події сталися 23 жовтня у східній частині міста Селидове, тоді було вбито трьох військовополонених, та 1 листопада поблизу селища Вишневе Селидівської територіальної громади, коли окупанти розстріляли ще трьох військовополонених.

Лисенко додав, що у правоохоронців є попередня інформація щодо безпосередніх виконавців цих злочинів. Йдеться про підрозділи, які штурмували позиції Сил оборони на цьому напрямку.

"Ми зараз займаємось аналізом всіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей. І зараз вже будуємо справи стосовно представників вищого командування Збройних сил РФ, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невжиття заходів щодо їх припинення і покарання винних", – наголосив Лисенко.

Він також зазначив, що правоохоронці розглядають всі ці випадки комплексно, й участь того чи іншого підрозділу аналізується у кожному конкретному випадку. Але, за словами представника ОГП, це не знімає відповідальності з командирів.