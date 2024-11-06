Прокуратура: В Україні розслідують страту росіянами 124 українських військовополонених
Українські правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами страти російськими окупантами 124 військовополонених на полі бою. Про це повідомив очільник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Денис Лисенко.
За його словами, стрімке зростання кількості випадків страти українських військовослужбовців під час здачі в полон почався у кінці 2023 року і досяг безпрецедентних масштабів у 2024-му. Найбільше випадків зафіксовано в Донецькій області – 17 випадків (вбито 62 українських військовополонених). На другому та третьому місцях Запорізька та Харківська області відповідно.
5 листопада в Донецькій області було зареєстровано чергові два факти вбивства українських військовополонених під час здачі в полон. Ці події сталися 23 жовтня у східній частині міста Селидове, тоді було вбито трьох військовополонених, та 1 листопада поблизу селища Вишневе Селидівської територіальної громади, коли окупанти розстріляли ще трьох військовополонених.
Лисенко додав, що у правоохоронців є попередня інформація щодо безпосередніх виконавців цих злочинів. Йдеться про підрозділи, які штурмували позиції Сил оборони на цьому напрямку.
"Ми зараз займаємось аналізом всіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей. І зараз вже будуємо справи стосовно представників вищого командування Збройних сил РФ, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невжиття заходів щодо їх припинення і покарання винних", – наголосив Лисенко.
Він також зазначив, що правоохоронці розглядають всі ці випадки комплексно, й участь того чи іншого підрозділу аналізується у кожному конкретному випадку. Але, за словами представника ОГП, це не знімає відповідальності з командирів.
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