Окупанти стратили двох полонених під Покровськом, перевіряються дані про вбивство ще трьох

В ОГП повідомили, що росіяни змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де стратили

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники розстріляли двох українських військовополонених у Донецькій області. Правоохоронці перевіряють дані про вбивство окупантами ще трьох поранених українських військових. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За фактом страти двох військовополонених на Покровському напрямку розпочато досудове розслідування.

За версією слідства, 10 листопада під час штурму укріплень Збройних Сил України біля села Новодмитрівка Покровського району військові РФ взяли в полон двох українських бійців.

Після цього вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли.

Також перевіряється інформація про вбивство окупантами ще трьох поранених захисників на цій позиції.

В ОГП нагадали, що такі дії кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій.

Фото: ОГП