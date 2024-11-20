Окупанти стратили двох полонених під Покровськом, перевіряються дані про вбивство ще трьох
Російські загарбники розстріляли двох українських військовополонених у Донецькій області. Правоохоронці перевіряють дані про вбивство окупантами ще трьох поранених українських військових. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
За фактом страти двох військовополонених на Покровському напрямку розпочато досудове розслідування.
За версією слідства, 10 листопада під час штурму укріплень Збройних Сил України біля села Новодмитрівка Покровського району військові РФ взяли в полон двох українських бійців.
Після цього вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли.
Також перевіряється інформація про вбивство окупантами ще трьох поранених захисників на цій позиції.
В ОГП нагадали, що такі дії кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій.
- 4 жовтня 2024 року ОГП розпочав розслідування розстрілу 16 військовополонених під Покровськом. У США заявили, що не можуть підтвердити інформацію, бо їм бракує доказів.
- 6 жовтня з'явилася інформація про те, що ворог розстріляв трьох українських воїнів біля селища Нью-Йорк.
- 6 листопада прокуратура повідомила, що українські правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами страти російськими окупантами 124 військовополонених на полі бою.