"Спроба розхитати суспільство". В Україні відповіли на заяву РФ про "готовність" до обміну полонених

"Ми готові до обмінів кожного дня. Але, на жаль, офіційні запити з боку України Росія ігнорує", – заявив представник Коордштабу

Петро Яценко (Скриншот з відео)

Російські заяви про нібито готовність до обмінів військовополоненими є просто "гучними словами" від пропагандистів, і водночас далі заяв справа не йде. Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у коментарі Суспільному.

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До того ж він зауважив, що Коордштаб уже понад півтора року чекає відповіді від РФ стосовно ініціативи про створення змішаних медичних комісій, аби повертати з полону важкохворих та важкопоранених.

Яценко акцентував, що від росіян "досі немає жодної реакції", а також в української сторони готові пропозиції для окупантів щодо безумовного повернення цивільних українців.

"Ми готові до обмінів кожного дня. Але, на жаль, офіційні запити з боку України Росія ігнорує. Тому заяви РФ про готовність до обмінів — це не що інше, як спроба розхитати суспільство та інформаційні вкиди російських пропагандистів", – розповів посадовець.

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Він зауважив, що в українських таборах для військовополонених є чимало солдатів російської армії з пораненнями та ампутаціями, котрі записують звернення до своєї влади та чекають на повернення додому, але окупанти не хочуть їх забирати.

Тому, додав він, такі заяви з боку РФ "на цьому тлі виглядають цинічно".

Напередодні речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що країна-агресор буцімто готова провести обмін полоненими в форматі 630 на 630 та почати підготовку наступних обмінів.