"Спроба розхитати суспільство". В Україні відповіли на заяву РФ про "готовність" до обміну полонених
Російські заяви про нібито готовність до обмінів військовополоненими є просто "гучними словами" від пропагандистів, і водночас далі заяв справа не йде. Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у коментарі Суспільному.
До того ж він зауважив, що Коордштаб уже понад півтора року чекає відповіді від РФ стосовно ініціативи про створення змішаних медичних комісій, аби повертати з полону важкохворих та важкопоранених.
Яценко акцентував, що від росіян "досі немає жодної реакції", а також в української сторони готові пропозиції для окупантів щодо безумовного повернення цивільних українців.
"Ми готові до обмінів кожного дня. Але, на жаль, офіційні запити з боку України Росія ігнорує. Тому заяви РФ про готовність до обмінів — це не що інше, як спроба розхитати суспільство та інформаційні вкиди російських пропагандистів", – розповів посадовець.
Він зауважив, що в українських таборах для військовополонених є чимало солдатів російської армії з пораненнями та ампутаціями, котрі записують звернення до своєї влади та чекають на повернення додому, але окупанти не хочуть їх забирати.
Тому, додав він, такі заяви з боку РФ "на цьому тлі виглядають цинічно".
Напередодні речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що країна-агресор буцімто готова провести обмін полоненими в форматі 630 на 630 та почати підготовку наступних обмінів.
- Останній такий обмін відбувся у ніч на 19 жовтня – Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців, зокрема й 34 захисників з 12 бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії.
- 29 листопада стало відомо, що на підконтрольну уряду України територію повернули тіла 502 загиблих військовослужбовців.