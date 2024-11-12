РФ вбиває українських полонених, щоб залякати своїх солдатів і змінити правопорядок – Лубінець

Дмитро Лубінець (Фото: Telegram посадовця)

Вбивства українських військовополонених є свідомою тактикою Росії, аби її солдати боялися здаватися в полон та для зміни міжнародного правопорядку, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі Радіо Свобода.

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"Росіяни це роблять свідомо. Декілька аргументів, напевно, чому: це насамперед "пов'язати" кров'ю російських солдатів, щоб вони не здавалися в полон, щоб вони розуміли, що вони воєнні злочинці… Якщо вони страчують українських військовополонених, то, якщо вони здадуться в полон, їм розказують, що з ними будуть робити абсолютно те саме", – заявив чиновник.

Також він вважає, що убивствами українських військовополонених РФ намагається "продемонструвати неефективність нинішньої системи міжнародного гуманітарного права".

Лубінець акцентував, що росіяни "чхати хотіли" на міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції й наразі дотримуються тактики руйнування чинної міжнародної системи міжнародного гуманітарного права, демонструючи, що її не існує.

"Її [систему] треба міняти, і під час цих змін, напевно, що вони [росіяни] будуть просувати свої власні інтереси. Наприклад, збільшення кількості країн – постійних членів Ради безпеки ООН з-поміж тих країн, які підтримують РФ. І це є дуже небезпечним для нас усіх", – додав омбудсмен.

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Він пояснив, що інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста й Організацію об'єднаних націй про випадки убивств українських військовополонених, аби це було розглянуто на найвищому рівні на Генеральній Асамблеї ООН з "юридичними наслідками" для Росії.

Уповноважений припустив, що необхідно вводити окремі санкційні списки проти росіян, які вбивають полонених.

"Я дуже хочу, щоб колись у майбутньому міжнародні партнери зрозуміли, що тільки кардинальні економічні санкції можуть зупинити російську агресію… Це єдине, що може призвести до зупинки цієї агресії. Все інше, на жаль, ви бачите, не працює і з кожним днем стає все гірше", – підсумував він.

6 листопада стало відомо, що Сили оборони взяли у полон військовослужбовця 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Збройних сил Росії, який був свідком вбивства українських військовополонених і посмертного відтинання їм голів.

9 листопада омбудсмен написав, що російські окупанти могли вкотре стратити беззбройного пораненого українського військового.

11 листопада Лубінець повідомив, що російські окупанти могли впритул розстріляти щонайменше двох беззбройних українських військових у Курській області.