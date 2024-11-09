Росіяни розстріляли беззбройного пораненого українського військового – омбудсман
Російські окупанти могли вкотре стратити беззбройного пораненого українського військового. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
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"Щодо цього випадку направляю лист до МКЧХ та ООН. Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаї ведення війни", – написав він.
У мережі поширилось відео, на якому український військовий лежить на землі з турнікетом на нозі. Окупанти допитують, звідки він та чи є неподалік ще бійці ЗСУ. Отримавши відповіді, один із загарбників розстрілює його.
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