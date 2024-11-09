Россияне расстреляли безоружного раненого украинского военного – омбудсмен

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Российские оккупанты могли в очередной раз казнить безоружного раненого украинского военного. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"В этом случае направляю письмо в МККК и ООН. Это нарушение Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаи ведения войны", – написал он.

В сети распространилось видео, на котором украинский военный лежит на земле с турникетом на ноге. Оккупанты допрашивают, откуда он и есть ли неподалеку еще бойцы ВСУ. Получив ответ, один из захватчиков расстреливает его.

4 октября 2024 года ОГП начал расследование расстрела 16 военнопленных под Покровском. В США заявили, что не могут подтвердить информацию, потому что им не хватает доказательств.

6 октября появилась информация о том, что враг расстрелял троих украинских воинов у поселка Нью-Йорк.

13 октября ОГП начал уголовное производство по вероятному расстрелу девяти украинских военнопленных в Курской области.