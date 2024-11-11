Окупанти впритул розстріляли двох полонених українських військових на Курщині
Російські окупанти могли впритул розстріляти щонайменше двох беззбройних українських військових у Курській області. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"За інформацією, яка шириться в інтернеті, російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині", – написав він.
Омбудсман заявив, що звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо цього злочину.
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9 листопада у мережі поширилось інше відео, на якому український військовий лежить на землі з турнікетом на нозі. Окупанти допитують, звідки він та чи є неподалік ще бійці ЗСУ. Отримавши відповіді, один із загарбників розстрілює його.
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