Окупанти впритул розстріляли двох полонених українських військових на Курщині

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо цього злочину

Шеврон російських окупантів (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Російські окупанти могли впритул розстріляти щонайменше двох беззбройних українських військових у Курській області. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"За інформацією, яка шириться в інтернеті, російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині", – написав він.

Омбудсман заявив, що звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо цього злочину.

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9 листопада у мережі поширилось інше відео, на якому український військовий лежить на землі з турнікетом на нозі. Окупанти допитують, звідки він та чи є неподалік ще бійці ЗСУ. Отримавши відповіді, один із загарбників розстрілює його.