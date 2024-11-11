Оккупанты в упор расстреляли двух пленных украинских военных в Курской области
Шеврон российских оккупантов (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Российские оккупанты могли в упор расстрелять по меньшей мере двух безоружных украинских военных в Курской области. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"По распространяющейся в интернете информации, российские войска, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных в Курской области", – написал он.

Омбудсмен заявил, что обратился в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста по поводу этого преступления.

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9 ноября в сети распространилось другое видео, на котором украинский военный лежит на земле с турникетом на ноге. Оккупанты допрашивают, откуда он и есть ли неподалеку еще бойцы ВСУ. Получив ответ, один из захватчиков расстреливает его.

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