Оккупанты в упор расстреляли двух пленных украинских военных в Курской области

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста по поводу этого преступления

Шеврон российских оккупантов (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Российские оккупанты могли в упор расстрелять по меньшей мере двух безоружных украинских военных в Курской области. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"По распространяющейся в интернете информации, российские войска, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных в Курской области", – написал он.

Омбудсмен заявил, что обратился в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста по поводу этого преступления.

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9 ноября в сети распространилось другое видео, на котором украинский военный лежит на земле с турникетом на ноге. Оккупанты допрашивают, откуда он и есть ли неподалеку еще бойцы ВСУ. Получив ответ, один из захватчиков расстреливает его.

4 октября 2024 года ОГП начал расследование расстрела 16 военнопленных под Покровском. В США заявили, что не могут подтвердить информацию, потому что им не хватает доказательств.

6 октября появилась информация о том, что враг расстрелял троих украинских воинов у поселка Нью-Йорк.

13 октября ОГП начал уголовное производство по вероятному расстрелу девяти украинских военнопленных в Курской области.