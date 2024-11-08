Лубінець зустрівся з Москальковою у Білорусі
У п’ятницю, 8 листопада, український омбудсман Дмитро Лубінець на території Білорусі зустрівся із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Про це він повідомив у соціальних мережах.
За словами Лубінця, зустріч відбулася за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Основні підсумки зустрічі:
→ відбулася репатріація тіл загиблих;
→ виконуючи гуманітарну місію, Україна допомогла воззʼєднанню сімей. За результатами перемовин, 91-річна жінка зустрілася зі своїм сином;
→ обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони (Україна – російських військовополонених у нашій країні, Росія – українських військовополонених на своїй території);
→ обмінялися листами та започаткували новий формат: передали листи від родичів до українських військовополонених у Росії.
Лубінець наголосив, що взаємодію з Москальковою проводить для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців та отримання інформації про громадян України у РФ.
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