Україна повернула тіла 563 загиблих військових

В Україну повернули 320 тіл військових, що загинули на Донецькому напрямку

Ілюстративне фото: Коордштаб

У п’ятницю, 8 листопада, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих військових. Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

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Зокрема, вдалося повернути 320 тіл військових, що загинули на Донецькому напрямку, та 89 полеглих воїнів із Бахмутського напрямку. Також Україна повернула 154 тіла з моргів на території Росії.

Військові перевезуть репатрійовані тіла та останки до державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих, зазначили в Коордштабі.

Полеглих захисників повернули завдяки взаємодії працівників Коордштабу з Об’єднаним центром Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Офісом омбудсмана, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони. В Коордштабі подякували за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.