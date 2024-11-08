Украина вернула тела 563 погибших военных
В пятницу, 8 ноября, по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших военных. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
В частности, удалось вернуть 320 тел военных, погибших на Донецком направлении, и 89 павших воинов с Бахмутского направления. Также Украина вернула 154 тела из моргов на территории России.
Военные перевезут репатриированные тела и останки в государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших, отметили в Коордштабе.
Павших защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников Коордштаба с Объединенным центром Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Офисом омбудсмена, Секретариатом уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, и другими представителями структур Сектора безопасности и обороны. В Коордштабе поблагодарили за содействие Международный комитет Красного Креста.
- 18 октября в Украину вернули тела 501 погибшего военного. Большинство из них погибли в Донецкой области.
- 20 октября представитель Коордштаба Яценко сообщил, что Россия не вернула тело журналистки Виктории Рощиной, о смерти которой в плену стало известно 10 октября.