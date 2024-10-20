Россияне не вернули в Украину тело журналистки Рощиной во время обмена 18 октября

Виктория Рощина (Фото: Facebook-аккаунт журналистки)

Россияне не вернули в рамках обмена 18 октября тело украинской журналистки Виктории Рощиной, умершей в российском плену. Об этом в комментарии Суспільному сообщил представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко.

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По его словам, тело журналистки передано в рамках репатриации не было.

Яценко добавил, что Коордштаб делает все возможное и невозможное для того, чтобы Украина смогла получить все ответы на волнующие всех в обществе вопросы.

В то же время он добавил, что сейчас рано говорить о причинах смерти Рощиной, в частности, были ли к ней применены пытки. Российская сторона может затягивать репатриацию, чтобы скрыть следы предполагаемого преступления, считает представитель Коордштаба.

"Началась работа сразу после сообщения о смерти Рощиной по поводу репатриации тела. Эта работа ведется. Это все зависит от противоположной стороны, поэтому точной даты репатриации, мы сказать, к сожалению, не можем", — подчеркнул Яценко.

В пятницу, 18 октября, по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 501 павшего военного.

Рощина перестала выходить на связь 3 августа 2023 года. Как рассказывал ее отец, 27 июля Виктория отправилась из Украины в Польшу, откуда должна добраться на оккупированные украинские территории через Россию.

СБУ, а затем и российская сторона подтвердили, что журналистку взяли в плен россияне.

10 октября Коордштаб подтвердил смерть 27-летней журналистки в России.

Представитель ГУР Юсов в комментарии LIGA.net сообщил, что кандидатуру журналистки согласовали в списки для последующего обмена.

сообщил, что кандидатуру журналистки согласовали в списки для последующего обмена. 11 октября Украина начала расследование смерти журналистки Рощиной в российском плену.