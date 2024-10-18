В Украину вернули тела 501 погибшего военного
В пятницу, 18 октября, по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 501 павшего военного. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Украине удалось вернуть 382 тела защитников, погибших на Авдеевском направлении, 56 павших воинов с Бахмутского направления, 45 тел военных с Марьинского направления.
Кроме того, на родину вернули шесть тел павших защитников на Угледарском направлении, четыре павших воина на Запорожском направлении и семь тел воевавших на Луганском направлении защитников.
Тело одного военного вернули из морга на территории России.
Тела и останки защитников перевезут в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела защитников передадут семьям для погребения.
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