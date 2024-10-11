Украина начала расследование смерти журналистки Рощиной в российском плену
Виктория Рощина (Фото: Facebook-аккаунт журналистки)

В связи с информацией о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в России, уголовное производство, открытое по факту ее исчезновения, доквалифицировано. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

10 октября стало известно о смерти украинской журналистки Рощиной, незаконно удерживаемой российскими оккупантами.

В связи с этим уголовное производство, начатое по факту его исчезновения, доквалифицировано ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

  • Рощина перестала выходить на связь 3 августа 2023 года. Как рассказывал ее отец, 27 июля Виктория отправилась из Украины в Польшу, откуда должна добраться на оккупированные украинские территории через Россию.
  • СБУ, а затем и российская сторона подтвердили, что журналистку взяли в плен россияне.
  • 10 октября Коордштаб подтвердил смерть 27-летней журналистки в России.
  • Представитель ГУР Юсов в комментарии LIGA.net сообщил, что кандидатуру журналистки согласовали в списки для следующего обмена.
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