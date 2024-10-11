Украина начала расследование смерти журналистки Рощиной в российском плену
В связи с информацией о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в России, уголовное производство, открытое по факту ее исчезновения, доквалифицировано. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
10 октября стало известно о смерти украинской журналистки Рощиной, незаконно удерживаемой российскими оккупантами.
В связи с этим уголовное производство, начатое по факту его исчезновения, доквалифицировано ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.
- Рощина перестала выходить на связь 3 августа 2023 года. Как рассказывал ее отец, 27 июля Виктория отправилась из Украины в Польшу, откуда должна добраться на оккупированные украинские территории через Россию.
- СБУ, а затем и российская сторона подтвердили, что журналистку взяли в плен россияне.
- 10 октября Коордштаб подтвердил смерть 27-летней журналистки в России.
- Представитель ГУР Юсов в комментарии LIGA.net сообщил, что кандидатуру журналистки согласовали в списки для следующего обмена.