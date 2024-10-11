Украина начала расследование смерти журналистки Рощиной в российском плену

Виктория Рощина (Фото: Facebook-аккаунт журналистки)

В связи с информацией о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в России, уголовное производство, открытое по факту ее исчезновения, доквалифицировано. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

10 октября стало известно о смерти украинской журналистки Рощиной, незаконно удерживаемой российскими оккупантами.

В связи с этим уголовное производство, начатое по факту его исчезновения, доквалифицировано ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.