Україна почала розслідування смерті журналістки Рощиної в російському полоні

Вікторія Рощина (Фото: Facebook-акаунт журналістки)

У звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної в Росії, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, докваліфіковано. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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10 жовтня стало відомо про смерть української журналістки Рощиної, яка незаконно утримувалася російськими окупантами.

У звʼязку із цим кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення, докваліфіковано ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.