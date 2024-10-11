Україна почала розслідування смерті журналістки Рощиної в російському полоні
У звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної в Росії, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, докваліфіковано. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
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10 жовтня стало відомо про смерть української журналістки Рощиної, яка незаконно утримувалася російськими окупантами.
У звʼязку із цим кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення, докваліфіковано ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.
- Рощина перестала виходити на зв'язок 3 серпня 2023 року. Як розповідав її батько, 27 липня Вікторія вирушила з України до Польщі, звідки мала дістатися на окуповані українські території через Росію.
- СБУ, а потім і російська сторона підтвердили, що журналістку взяли в полон росіяни.
- 10 жовтня Коордштаб підтвердив смерть 27-річної журналістки в Росії.
- Представник ГУР Юсов в коментарі LIGA.net повідомив, що кандидатуру журналістки погодили в списки для наступного обміну.