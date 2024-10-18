В Україну повернули тіла 501 загиблого військового

Зокрема, Україна повернула 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, повідомив Коордштаб

Ілюстративне фото: Коордштаб

У п'ятницю, 18 жовтня, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 501 полеглого військового. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Україні вдалося повернути 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл військових з Мар’їнського напрямку.

Крім того, на батьківщину повернули шість тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку, чотири полеглих воїни на Запорізькому напрямку, сім тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку.

Тіло одного військового повернули з моргу на території Росії.

Тіла та останки захисників перевезуть до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для поховання.