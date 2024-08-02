Україна повернула тіла 250 полеглих військових

Після ідентифікації тіла захисників будуть передані родинам для поховання, наголосили в Коордштабі

Фото: Коордштаб

2 серпня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 полеглих військовослужбовців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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В Україну вдалося повернути тіла загиблих захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з тимчасово окупованих Маріуполя й Горлівки та з моргів на території Росії.

У Коордштабі зазначили, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ для проведення експертиз та встановлення осіб загиблих.

Після ідентифікації тіла захисників будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

14 червня Україна повернула тіла 254 полеглих військових. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 221 захисника, які воювали на Донецькому напрямку.

31 липня Лубінець повідомив, що звернувся з негайним листом до омбудсвумен РФ щодо смерті захисника Маріуполя Олександра Іщенка у російському полоні.

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