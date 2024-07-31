Полонений "азовець" помер у російському СІЗО, але РФ не сповістила Україну – омбудсмен

Олександр Іщенко (Фото: росЗМІ "Медиазона")

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з негайним листом до омбудсмена РФ щодо смерті захисника Маріуполя Олександра Іщенка у російській неволі. Про це повідомив український посадовець.

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"Дізнався про смерть захисника Маріуполя 55-річного Олександра Іщенка, якого росіяни судили за надуманою статтею та утримували у слідчому ізоляторі на території РФ", – написав Лубінець.

Донька Іщенка повідомила, що її батько помер дев'ять днів тому, але Україну ніхто про це офіційно не сповістив, а також не було офіційного повідомлення про причину смерті захисника.

Омбудсмен пише, що через це із негайним листом звернувся до Тетяни Москалькової, уповноваженої з прав людини у РФ, аби та розібралася у трагедії та повідомила йому про обставини й причину смерті Іщенка.

До того ж Лубінець додатково сповістив Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організацію об'єднаних націй – аби вони зафіксували факт загибелі військовополоненого та звернули увагу на умови утримання українських захисників у полоні.

Посадовець зауважив: Україна вимагає, аби Росія неухильно дотримувалася Женевських конвенцій – і надавала необхідну медичну допомогу, а також створила змішану медкомісію, яка б дозволила повернути на батьківщину усіх тяжкохворих та тяжкопоранених полонених.

Омбудсмен нагадав, що згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими – полонені перебувають у руках ворожої держави, а не окремих осіб або військових частин, які взяли їх у полон.

Відповідно: незалежно від відповідальності, яку можуть нести окремі люди, держава відповідає за поводження з військовополоненими, йдеться у 12 статті міжнародного документа.

Російське видання "Медиазона" пише, що Іщенко 25 лютого 2022 року вступив у тероборону полку "Азов" як військовий водій, навесні того ж року чоловік потрапив у російський полон.

Так званий Верховний суд РФ у серпні 2022 року визнав "терористичною організацією"полк "Азов" – і полонених українських захисників з того часу незаконно судять за статтями про тероризм.

Лубінець пояснював, що Україна зможе обміняти військовополонених захисників Маріуполя, навіть якщо їх незаконно засудять у РФ. Водночас існує проблема із поверненням саме азовців з полону через позицію окупантів – РФ у такий спосіб хоче дестабілізації в Україні, повідомляв очільник ГУР Буданов. Станом на травень у полоні загарбників перебувало понад 900 бійців "Азову".

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