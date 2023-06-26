Судилище над Азовцями. Омбудсмен: Це пропаганда РФ, зможемо обміняти навіть засуджених

Україна зможе обміняти військовополонених захисників Маріуполя, навіть якщо їх незаконно засудять у РФ. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю блогеру Сергію Іванову.

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Лубінець відповів, що засудження на довічне ув'язнення у РФ не впливає на можливість обміну українських захисників.

Так само Україна може обміняти засуджених у себе російських окупантів.

Він підтвердив, що такі судилища не впливають на процес обміну, а використовуються виключно для внутрішнього споживача РФ.

"Це жодним чином не перешкоджає обмінним процесам і вони точно відбуватимуться", зазначив Лубінець.

На його думку, РФ вдається до таких незаконних судилищ лише задля власної пропаганди.

Зокрема, Росії треба пояснювати громадянам падіння у доходах та виплатах, які вони отримали внаслідок війни з Україною.

У такий спосіб РФ пояснює населенню, чому воно має миритись з обмеженнями війни, буцімто їхня держава "воює проти фашистів".

15 червня 2023 року у РФ розпочалось судилище над українськими військовополоненими з бригади Нацгвардії Азов, яких росіяни захопили у Маріуполі. Окупанти зробили "підсудними" 22 українських захисників.

Завдяки обмінам Україна вже змогла повернути 2430 осіб, серед яких 139 цивільних.

Наприкінці травня з'явилось відео з обміну полоненими: Україна визволила 106 бійців Бахмутського напрямку.

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