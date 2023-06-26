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Судилище над Азовцами. Омбудсмен: Это пропаганда РФ, сможем обменять даже осужденных

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 22:01
Судилище над Азовцами. Омбудсмен: Это пропаганда РФ, сможем обменять даже осужденных - Фото
Дмитрий Лубинец (фото: Facebook Дмитрий Лубинец)

Украина сможет обменять военнопленных защитников Мариуполя, даже если их незаконно осудят в РФ. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью блогеру Сергею Иванову.

Лубинец ответил, что осуждение на пожизненное заключение в РФ не влияет на возможность обмена украинских защитников.

Также Украина может обменять осужденных у себя российских оккупантов.

Он подтвердил, что подобные судилища не влияют на процесс обмена, а используются исключительно для внутреннего потребителя РФ.

"Это никоим образом не препятствует обменным процессам и они будут точно происходить", отметил Лубинец.

По его мнению, РФ прибегает к таким незаконным судилищам только для собственной пропаганды.

В частности, России следует объяснять гражданам падения в доходах и выплатах, которые они получили в результате войны с Украиной.

Таким образом, РФ объясняет населению, почему оно должно мириться с ограничениями войны, якобы их государство "воюет против фашистов".

  • 15 июня 2023 года в РФ началось судилище над украинскими военнопленными из бригады Нацгвардии Азов, которых россияне захватили в Мариуполе. Оккупанты сделали "подсудимыми" 22 украинских защитника.
  • Благодаря обменам Украина уже смогла вернуть 2430 человек, среди которых 139 гражданских.
  • В конце мая появилось видео по обмену пленными: Украина освободила 106 бойцов Бахмутского направления.

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Артём Джерипа
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