Пленный "азовец" умер в российском СИЗО, но РФ не известила Украину – омбудсмен

Александр Ищенко (Фото: росСМИ "Медиазона")

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с немедленным письмом к омбудсмену РФ по поводу смерти защитника Мариуполя Александра Ищенко в российской неволе. Об этом сообщило украинский чиновник.

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"Узнал о смерти защитника Мариуполя 55-летнего Александра Ищенко, которого россияне судили по надуманной статье и содержали в следственном изоляторе на территории РФ", – написал Лубинец.

Дочь Ищенко сообщила, что ее отец умер девять дней назад, но Украину никто об этом официально не известил, а также не было официального сообщения о причине смерти защитника.

Омбудсмен пишет, что поэтому с немедленным письмом обратился к Татьяне Москальковой, уполномоченной по правам человека в РФ, чтобы та разобралась в трагедии и сообщила ему об обстоятельствах и причине смерти Ищенко.

К тому же, Лубинец дополнительно оповестил Международный комитет Красного Креста и Организацию объединенных наций – чтобы они зафиксировали факт гибели военнопленного и обратили внимание на условия содержания украинских защитников в плену.

Чиновник отметил: Украина требует, чтобы Россия неукоснительно соблюдала Женевские конвенции – и оказывала необходимую медицинскую помощь, а также создала смешанную медкомиссию, которая позволила бы вернуть на родину всех тяжелобольных и тяжелораненых пленных.

Омбудсмен напомнил, что согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными – пленные находятся в руках вражеского государства, а не отдельных лиц или воинских частей, взявших их в плен.

Соответственно: независимо от ответственности, которую могут нести отдельные люди, государство отвечает за обращение с военнопленными, говорится в статье 12 международного документа.

Российское издание "Медиазона" пишет, что Ищенко 25 февраля 2022 года вступил в терроборону полка "Азов" как военный водитель, весной того же года мужчина попал в плен.

Так называемый Верховный суд РФ в августе 2022 года признал "террористической организацией" полк "Азов" – и пленных украинских защитников с тех пор незаконно судят по статьям о терроризме.

Лубинец объяснял, что Украина сможет обменять военнопленных защитников Мариуполя, даже если их незаконно осудят в РФ. В то же время существует проблема с возвращением именно азовцев из плена из-за позиции оккупантов – РФ таким образом хочет дестабилизации в Украине, сообщал глава ГУР Буданов. По состоянию на май в плену захватчиков находились более 900 бойцов "Азова".

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