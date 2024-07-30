Лубинец: Нам наконец-то начали давать информацию о военнопленных

Дмитрий Лубинец отметил необходимость давления на Россию для обеспечения выполнения международных обязательств по обращению с военнопленными

Дмитрий Лубинец (Фото: Офис омбудсмана)

Украина начала получать информацию о своих военнослужащих, находящихся в российском плену. Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"У нас контакт есть, но, к сожалению, это не приводит к тому, что улучшается ситуация с нашими военнопленными. То есть мы можем передавать информацию, нам наконец-то начали давать какую-то информацию", – сказал Лубинец.

По его словам, во время последнего обмена они обменялись записками. Также Лубинец отметил, что вместе с российской стороной провели одновременно опрос военнопленных, возвращаемых Украиной.

"В присутствии моих сотрудников российские представители услышали слова благодарности", – рассказал он.

В то же время в присутствии украинских представителей были опрошены военнопленные, переданные Россией. По словам Лубинца, украинские пленные говорили о пытках, о неоказании медицинской помощи и даже о потере конечностей в связи с этим.

"Мы ожидаем, что будет реакция. По крайней мере, у нас запланировано обсуждение всей этой услышанной информации. Я надеюсь, что это приведет к тому, что российская сторона допустит представителей Международного комитета Красного креста", – заявил он.

Он отметил необходимость давления на Россию и МККК для обеспечения выполнения международных обязательств по обращению с военнопленными.

"К сожалению, у нас есть подтвержденные нередкие случаи, когда верифицированные военнопленные Вооруженных Сил Украины во время нахождения в плену просто умирали от пыток. По состоянию на данный момент зафиксирован не один десяток подобных случаев", — добавил омбудсман.

29 июня президент Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Украина освободила из российского плена 3310 человек.

17 июля Украине удалось вернуть 95 защитников из российского плена.

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