Зеленский: С начала большой войны Украина освободила из российского плена 3310 человек
С начала полномасштабного вторжения Украина освободила из российского плена 3310 человек. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
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Глава государства рассказал, что власти долго работали ради освобождения из российского плена заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, двух священников Украинской греко-католической церкви и гражданских людей, захваченных россиянами на оккупированной территории в 2017 и 2018 годах.
"Наконец-то наши люди дома. 10 гражданских. На неделе освободили из плена также 90 военных, и всего за время этой войны вернули в Украину из российской неволи уже 3310 человек", — подчеркнул Зеленский.
Глава государства поблагодарил команду, которая занимается обменами, в том числе руководителя Офиса президента Андрея Ермака, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, омбудсмана Дмитрия Лубинца и министра внутренних дел Игоря Клименко.
"Спасибо Объединенным Арабским Эмиратам и Ватикану за посредничество в освобождениях, которые произошли на этой неделе. Мы работаем дальше", – отметил Зеленский.
- 25 июня в рамках очередного обмена пленными Украине удалось вернуть из России 90 военных.
- 28 июня Украина вернула из российского плена 10 гражданских, среди которых заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Джелял.
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