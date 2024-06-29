Зеленський: Від початку великої війни Україна звільнила з російського полону 3310 людей

Президент нагадав, що цього тижня Україна звільнила з полону 90 військових та 10 цивільних

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Від початку повномасштабного вторгнення Україна звільнила з російського полону 3310 людей. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Глава держави розповів, що влада довго працювала заради звільнення з російського полону заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, двох священників Української греко-католицької церкви та цивільних людей, які були захоплені росіянами на окупованій території у 2017 та 2018 роках.

"Нарешті наші люди вдома. 10 цивільних. На тижні звільнили з полону також 90 військових, і загалом за час цієї війни повернули в Україну з російської неволі вже 3310 людей", – наголосив Зеленський.

Глава держави подякував команді, яка займається обмінами, зокрема очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку, начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилу Буданову, главі Служби безпеки України Василю Малюку, омбудсману Дмитру Лубінцю та міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку.

"Дякую Об’єднаним Арабським Еміратам і Ватикану за посередництво для звільнень, які відбулися цього тижня. Ми працюємо далі", – зазначив Зеленський.

25 червня в межах чергового обміну полоненими Україні вдалося повернути з Росії 90 військових.

28 червня Україна повернула з російського полону 10 цивільних, серед яких заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Джелял.

Читайте також: На обміні полоненими вперше були люди омбудсмена РФ. У Лубінця та Буданова пояснили навіщо