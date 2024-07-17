Вернули 95 защитников из плена: среди них доброволец, который летел на Азовсталь – фото
Фото: Telegram Владимира Зеленского

17 июля Украине удалось вернуть 95 защитников из российского плена. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Среди освобожденных – воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и пограничники.

Фото: Telegram Владимира Зеленского
Фото: Telegram Владимира Зеленского

Зеленский поблагодарил команду, которая занимается обменами, и Объединенные Арабские Эмираты за посредничество в этом освобождении. 

"Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", – подчеркнул он.

Фото: Telegram Владимира Зеленского
Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что работники его Офиса находятся на месте осуществления обмена для того, чтобы проконтролировать соблюдение прав человека, в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями. 

По его словам, в целом Украине удалось вернуть 3405 человек с начала полномасштабного вторжения. 

ДОПОЛНЕНО В 15:40. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что среди освобожденных: 

→ 49 воинов ВСУ (в том числе участник "воздушного моста", который добровольно вызвался на вертолете лететь на Азовсталь, чтобы помочь заблокированным там подразделениям, и двое из Воздушных сил);
→ 21 нацгвардеец;
→ 10 военных моряков;
→ семеро из Сил территориальной обороны;
→ пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта;
→ один защитник из добровольческого формирования территориальной общины.

Также среди освобожденных есть защитник, который считался пропавшим без вести.

В Коордштабе добавили, что многие украинские бойцы, которые возвращаются, страдают от последствий ранений и имеют хронические заболевания, требующие длительного лечения.

  • 25 июня в рамках очередного обмена пленными Украине удалось вернуть из России 90 военных.
  • 28 июня Украина вернула из российского плена 10 гражданских, среди которых заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.
  • 29 июня президент Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Украина освободила из российского плена 3310 человек.

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