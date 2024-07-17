Вернули 95 защитников из плена: среди них доброволец, который летел на Азовсталь – фото

Фото: Telegram Владимира Зеленского

17 июля Украине удалось вернуть 95 защитников из российского плена. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Среди освобожденных – воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и пограничники.

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Зеленский поблагодарил команду, которая занимается обменами, и Объединенные Арабские Эмираты за посредничество в этом освобождении.

"Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", – подчеркнул он.

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что работники его Офиса находятся на месте осуществления обмена для того, чтобы проконтролировать соблюдение прав человека, в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями.

По его словам, в целом Украине удалось вернуть 3405 человек с начала полномасштабного вторжения.

ДОПОЛНЕНО В 15:40. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что среди освобожденных:

→ 49 воинов ВСУ (в том числе участник "воздушного моста", который добровольно вызвался на вертолете лететь на Азовсталь, чтобы помочь заблокированным там подразделениям, и двое из Воздушных сил);

→ 21 нацгвардеец;

→ 10 военных моряков;

→ семеро из Сил территориальной обороны;

→ пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта;

→ один защитник из добровольческого формирования территориальной общины.

Также среди освобожденных есть защитник, который считался пропавшим без вести.

В Коордштабе добавили, что многие украинские бойцы, которые возвращаются, страдают от последствий ранений и имеют хронические заболевания, требующие длительного лечения.

25 июня в рамках очередного обмена пленными Украине удалось вернуть из России 90 военных.

28 июня Украина вернула из российского плена 10 гражданских, среди которых заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

29 июня президент Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Украина освободила из российского плена 3310 человек.

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